ماكرون في رسالة دعم للإمارات: يمكنكم الاعتماد على فرنسا للوقوف إلى جانبكم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامن بلاده مع دولة الإمارات، معرباً عن دعم فرنسا للإمارات في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وقال ماكرون في رسالة على منصة "إنستغرام" مخاطباً الإماراتيين: "أصدقاؤنا الإماراتيون الأعزاء، رسائلكم تمسنا بعمق. ويمكنكم أن تعوّلوا على فرنسا، بصفتها شريكاً موثوقاً وصديقاً وفياً، للوقوف إلى جانبكم".

وشددت فرنسا في مواقف رسمية على إدانتها الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.