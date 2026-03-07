«دبي الإنسانية» تؤكد جاهزيتها الكاملة لدعم جهود الاستجابة للأزمات الطارئة حول العالم

أكدت «دبي الإنسانية»، وبدعمٍ راسخ من الجهات المعنية والشركاء الرئيسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاهزيتها الكاملة للتكيّف وتوسيع نطاق دعمها استجابةً لطلبات المنظمات الأعضاء والشركاء وذلك في ظلّ استمرار تطوّر الأوضاع والأزمات الطارئة حول العالم.

وانطلاقاً من مهامها الراسخة، تجدّد دبي الإنسانية التزامها الثابت بخدمة المجتمعات المتضرّرة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً عزمها الدائم على الوقوف إلى جانب المحتاجين حيثما كانوا.

كما تؤكد التزامها بدعم المجتمع الإنساني الدولي، بصفتها مركزاً إنسانياً متكاملاً يعمل بكامل طاقته، ويسهّل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات الطارئة وذلك في المنطقة وخارجها.

وبفضل كونها منصة موثوقة تستضيف أكثر من 80 منظمة إنسانية دولية غير ربحية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وشركات تجارية، تقف دبي الإنسانية على أهبة الاستعداد لتعبئة وتنسيق شحنات الإغاثة الأساسية، بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.

وتستند عمليات دبي الإنسانية إلى تعاون نشط مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الشراكات في تحقيق تنسيق سلس، وتيسير العمليات اللوجستية، وتوفير الدعم التنظيمي، بما يضمن انتقال الشحنات الإنسانية بسرعة وكفاءة وأمان.

وعلى مدى العقدين الماضيين، رسّخت دبي الإنسانية مكانتها لتصبح المركز الإنساني الرائد والأكبر من نوعه في العالم. وتُظهر الأرقام الصادرة عن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية التابع لها مستوى الجاهزية والقدرة على الاستجابة للأزمات من كوارث طبيعية، وتداعيات تغير المناخ، والنزاعات وغيرها من حالات الطوارئ المعقدة.

وتحوي مستودعات دبي الإنسانية حالياً ما يقارب 200 مليون دولار أميركي من المواد الإنسانية والإغاثية، وهي مخزنة مسبقاً من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية والتي ترسل المساعدات إلى أكثر من 100 بلد سنوياً. ويشمل هذا المخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، ومستلزمات المياه والصرف الصحي، والأغذية الطارئة، ومعدات الاتصالات، ومواد الحماية والتعليم، إضافةً إلى الأصول اللوجستية.