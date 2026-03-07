«الفردان» تدعم حملة «حدّ الحياة» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة الفردان مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويشارك في الحملة جميع فئات مجتمع الإمارات، أفراداً ومؤسسات، في تعبير عملي عن قيم التضامن الإنساني، وبما يترجم الحس الجماعي بالمسؤولية إزاء حماية حق الأطفال في الحياة والنمو، والعيش الكريم.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، الدكتور مهدي الفردان: «تجسد حملة (حد الحياة) رسالة دولة الإمارات في مساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومنح أطفال تلك المجتمعات الأولوية في البرامج والمشاريع، لإنقاذهم من الجوع وحمايتهم من مخاطر سوء التغذية الحاد».

وأضاف: «مساهمتنا في هذه الحملة الجديدة، تنبع من قناعتنا بأهمية العمل الخيري لمكافحة جوع الأطفال في العالم، وضرورة تكاتف الجهود لتحقيق المستهدفات النبيلة لهذه الحملة، التي تعبر عن فهم إماراتي عميق للتحديات الإنسانية التي يواجهها العالم».

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» إمكانية المساهمة بوساطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في الحملة خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.

