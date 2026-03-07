«إي آند» شريك رئيس لحملة «حد الحياة»

تشارك «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، كشريك رئيس لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتعمل «إي آند» على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل الإسهام في الحملة، التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة لتوفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتنضوي حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»، مسعود م. شريف محمود: «تعكس مشاركتنا كشريك رئيس في حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام، وترجمة رؤيتنا في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجوع وحماية الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم».

وأضاف: «نحرص في (إي آند الإمارات) على توظيف حلولنا التكنولوجية ومنصاتنا الرقمية لتعزيز وصول رسالة الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام بسهولة ويسر، ويرسخ التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة الرمضانية النبيلة، ويدعم تحقيق أهدافها الإنسانية».

وتدعم «إي آند» حملة «حد الحياة» بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي الإسهامات للحملة من خلال أرقام مخصصة، إضافة إلى إرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها المتنوعة مثل Smiles، وGoChat.

وأعلنت «إي آند» تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» في 7 مارس الجاري، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في الإمارات.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0500000012، 0500000013، 0500000023، 0500000024، 0500000036، 0500000037، 0500000063، 0500000064، 0500000161، 0500000181.

كما تسهم «إي آند» في الترويج لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير الحملة وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.