«طرق دبي» تفتتح جسرين ضمن مشروع الأصايل وعود ميثاء

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسرين رئيسين ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، وهو جزء من مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، فيما يخدم الجسر الثاني الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل بالاتجاه إلى شارع الخيل ومنها إلى معبر الخليج التجاري.

وأعلنت الهيئة إنجاز 72% من إجمالي المشروع، كما أنجزت قرابة 70% من الأعمال الإنشائية للنفق الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي العين باتجاه شارع الخدمة لعود ميثاء، وجارٍ استكمال توسعات الطرق والجسور الأخرى، التي يتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في استكمال تطوير محور الشيخ راشد، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ويُعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تشمل تنفيذ جسور ونفقين بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع عدداً من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، أهمها زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10 آلاف و400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 15 ألفاً و600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى خمس دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 75%.

وأضاف: «يقع الجسر الأول الذي جرى افتتاحه عند تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الأصايل ونادي الوصل، ويتألّف من مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات في المنطقة، فيما يقع الجسر الثاني عند تقاطع شارع نادي الوصل مع شارع الخيل، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري، ويتألّف الجسر من مسارين بسعة 3000 مركبة في الساعة».

ويتضمن مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء، تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، هي: تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، ويتضمن إضافة مسار لمنحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من عود ميثاء إلى شارع الشيخ راشد باتجاه جسر القرهود، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1800 مركبة في الساعة، وتحسين طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد ما بين الجسر الحالي ومخرج شارع الزهراوي لحل التدخلات المرورية الحالية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وزيادة عدد مسارات الحركة الالتفافية لليمين، للمرور القادم من شارع الشيخ راشد إلى شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي - العين، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة.

إضافة إلى تنفيذ نفق يربط الطريق الخدمي على شارع عود ميثاء باتجاه تقاطع شارع الشيخ راشد للحركة المتجهة إلى بر دبي.

كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل ونادي الوصل، وذلك بإنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، ويتألف الجسر الأول من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، فيما يتألف الجسر الثاني من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل، كما يشمل المشروع إنشاء جسر منفصل بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 2400 مركبة في الساعة، لخدمة حركة الالتفاف لليسار، للمرور القادم من شارع الأصايل باتجاه شارع عود ميثاء، ويتضمن المشروع تطوير الطريق المؤدي لمدخل نادي الوصل، ومداخل ومخارج شارع نادي الوصل لحل التداخلات المرورية الحالية من الطريق الرئيس.

ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع نادي الوصل مع شارع الخيل، وذلك بإنشاء جسر بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تطوير شارع نادي الوصل، بزيادة سعة المخرج باتجاه شارع الخيل إلى مسارين، وتنفيذ طريق خدمة على شارع نادي الوصل في الاتجاهين، وتوفير مواقف للمركبات.

ويتضمن تطوير تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، تنفيذ مسار إضافي على منحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع دبي - العين، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة، وتنفيذ نفق للمركبات بسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية 1200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي - العين، إلى شارع نادي الوصل، ويسهم في حل التداخلات المرورية الحالية، كما يشمل المشروع زيادة عدد مسارات الجسر الحالي، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.