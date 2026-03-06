صقر غباش ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية يدينان الهجمات الإيرانية

أدان رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، ورئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان صاحبة غفاروفا الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة وأكدا رفضهما أي اعتداءات تمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غباش مع غفاروفا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الصديقة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد غباش تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية أذربيجان قيادة وشعباً في ظل التطورات الأخيرة مشدداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وأهمية التضامن والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة وتمنى لجمهورية أذربيجان وشعبها دوام الأمن والاستقرار.

من جانبها أعربت غفاروفا عن تقديرها لموقف دولة الإمارات الداعم، مؤكدة إدانتها للهجوم الإيراني والاعتداءات السافرة التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج، وشددت على أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الصديقة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.