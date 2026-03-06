أمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من غد السبت، وتحذير من تشكل الضباب صباحا على بعض المناطق الداخلية.

وتفصيلا ذكر المركز أن طقس السبت، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الغربية والساحلية ، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها تصل إلى 35 كم/س، والبحر مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الأحد المقبل، رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية ، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر.

وذكر أن هناك فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر يوم الاثنين المقبل، والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً.

وتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها خاصة شمالاً، الثلاثاء المقبل، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشمالية، ونشاط سرعة الرياح.

