رئيس الدولة يدين الاعتداءات الإيرانية على أذربيجان

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأدان سموّه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي أذربيجان، مؤكداً تضامن دولة الإمارات معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس الأذري، صاحب السموّ رئيس الدولة، لما أبداه من مشاعر صادقة، ولموقف دولة الإمارات وتضامنها مع أذربيجان.

كما أكّد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية، لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما يصون أمن الدول، ويحفظ سلامة شعوبها، ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.