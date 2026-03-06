الدفاعات الجوية تدمّر 181 صاروخاً باليستياً و8 «جوالة».. وتعترض 1001 مسيّرة إيرانية

‏أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت، أمس، سبعة صواريخ باليستية، حيث تم التعامل وتدمير ستة صواريخ منها، فيما سقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة، كما رصدت 131 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيّرة، بينما سقطت ست مسيّرات في أراضي الدولة.

‏وقالت الوزارة، في بيان، إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 181 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، واثنان على أراضي الدولة، كما تم رصد 1072 مسيّرة إيرانية، واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيّرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلّفت هذه الاعتداءات ثلاث حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و94 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية.

‏وأكّدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.