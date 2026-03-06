بيان خليجي أوروبي يطالب إيران بوقف هجماتها فوراً

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشدة، الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين أنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزراء، خلال اجتماع استثنائي عُقد، أمس، في بروكسل، لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، إيران بوقف هجماتها فوراً، وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.

وترأس جانب دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، ووزراء خارجية الدول الأعضاء، بينما ترأست الجانب الأوروبي، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وناقش الوزراء الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة، التي استهدفت البنية التحتية المدنية في دول المجلس، بما في ذلك المنشآت النفطية ومرافق الخدمات والمناطق السكنية، وما ترتب عليها من أضرار مادية وتهديد مباشر لحياة المدنيين وسلامتهم، واتفقوا على تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة للتوصل إلى حل دائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ويوقف إنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقة وخارجها، فضلاً عن وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأوروبا، والسماح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مستقبله، مذكرين بأنهم حثوا إيران مراراً على كبح برامجها والامتناع عن أعمال العنف المروعة ضد شعبها.