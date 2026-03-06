استمرار الدعم العالمي للإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، أكّدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء مملكة هولندا، روب يتن، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها، وتأثيره في الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبّر رئيس الوزراء عن إدانة هولندا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثّله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً استدعاء هولندا السفير الإيراني لتأكيد احتجاجها وإدانتها اعتداءات إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لمعاليه، لموقف هولندا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، الأوضاع العسكرية والأمنية المتفاقمة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة أنها تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، وتُمثّل انتهاكاً خطراً لسيادة الدولة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومواطنيها، مشيدة بكفاءة منظوماتها الدفاعية، وقدرتها على ضمان سلامة سكانها، وحماية بنيتها التحتية الحيوية.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لرئيسة البرلمان الأوروبي، لموقفها الداعم لدولة الإمارات.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، لوك فريدن، أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثّله من انتهاك لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان التداعيات الخطرة للتصعيد العسكري في المنطقة على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأدان رئيس وزراء التشيك، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تُشكّل انتهاكاً خطراً لسيادة الدول والقوانين الدولية.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لرئيس وزراء جمهورية التشيك، لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، طارق رحمن، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بنغلاديش مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لطارق رحمن لموقف بنغلاديش الداعم لدولة الإمارات.

وأكّد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما لذلك من تداعيات خطرة على الأمن الإقليمي والعالمي، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، عبدالحميد الدبيبة، أعرب خلاله عن تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً أنها تُمثّل انتهاكاً خطراً لسيادة الدول، وتقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ رئيس الدولة، عبدالحميد الدبيبة لموقف ليبيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي، لحل القضايا العالقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

• رئيس الدولة وقادة الدول ورؤساء الحكومات أكّدوا أن الاعتداءات الإيرانية السافرة تزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، وتُمثّل انتهاكاً خطراً لسيادة الدولة.

• رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تداعيات التصعيد العسكري الخطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.