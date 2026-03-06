الإمارات تُدين استهداف أذربيجان بطائرات مُسيّرة إيرانية

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف أراضي أذربيجان الصديقة بطائرات مُسيّرة إيرانية، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة يُعد أمراً مُداناً بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدّة التوتر الإقليمي.