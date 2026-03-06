حي رمضان يرحّب بحماة الوطن وعائلاتهم في مدينة إكسبو دبي

يفتح حي رمضان في مدينة إكسبو دبي أبوابه لحماة الوطن وعائلاتهم لتناول إفطار مجاني تحت قبة الوصل، في مبادرة تعبّر عن التقدير للعاملين في القوات المسلحة والشرطة وما يقدمونه من بذل وعطاء في سبيل الوطن، وتدعو مدينة إكسبو دبي ضيوفها من حماة الوطن للإفطار مع عائلاتهم في حي رمضان، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من دون الحاجة لحجز مسبق.

وقالت المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «نتشرف باستضافة حماة وطننا وعائلاتهم، وهذه اللفتة هي عربون محبة بسيط للتعبير عن تقديرنا العميق لشجاعة وتفاني القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه وكل من يقيم على أرضه الطيبة».

ويقدم حي رمضان تجربتين مميزتين للإفطار هذا العام، هما إفطار السوق وإفطار المجلس.