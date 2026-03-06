200 مليون درهم عقود استثمارية لتشييد أوقاف عقارية في دبي       

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إبرامها عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري، لتشييد أوقاف عقارية جديدة بقيمة 200 مليون درهم، يعود ريعها بالكامل على دعم شؤون مساجد دبي، وتعزيز استدامتها المالية.

وتتوزع المشروعات الوقفية الجديدة في منطقتَي العوير ووادي العمردي، وتشمل مجمعات تجارية متكاملة، على أن تتولى شركات التطوير العقاري استثمارها لمدة 20 عاماً، حيث تُقدّر عوائد هذه المشروعات بنسبة 10%، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للوقف، وتعظيم أثره المجتمعي.

وأكّد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن إبرام هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة، لتعزيز منظومة الأوقاف العقارية في دبي، وتوفير موارد مالية مستدامة، لدعم شؤون مساجد الإمارة، وقال: «نحرص على التعاون مع شركات التطوير العقاري التي تلتزم بأفضل الممارسات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستمرة ومستدامة، تضمن تمويل المشاريع الوقفية والخدمات الإنسانية والمجتمعية المرتبطة بها».

وأضاف المطوع: «نسعى من خلال هذا التعاون الاستراتيجي إلى توسيع قاعدة الأوقاف العقارية في دبي».