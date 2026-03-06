«طرق دبي» تحجز 390 دراجة مخالفة لمعايير قطاع توصيل الطلبات

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الدوريات المشتركة للرقابة على أنشطة النقل التجارية، خصوصاً نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات من خلال الدراجات الهوائية، لضمان التزام السائقين والشركات بمتطلبات مزاولة النشاط والمعايير التنظيمية المعتمدة في إمارة دبي.

واستهدفت الدوريات أبرز مناطق تجمع الدراجات الهوائية، مثل المرقبات، ومارينا، وواحة دبي للسيليكون، ووسط المدينة، كما أسفرت عن حجز أكثر من 390 دراجة هوائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لعدم امتثالها للتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط في الإمارة.

وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة، سعيد الرمسي، أن استخدام الدراجات الهوائية في قطاع التوصيل يشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الحالية، حيث يُمثِّل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ما يستدعي تعزيز الرقابة الميدانية عليها، والتأكد من التزامها بمتطلبات سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأفاد بأن الدوريات ركزت على اللوائح والاشتراطات الخاصة بالدراجات الهوائية، كالمصباح الأمامي الأبيض، والعاكس الخلفي الأحمر، والجرس المثبّت على المقود، والمكابح الأمامية والخلفية.

وشددّت الدوريات على ضرورة التزام سائقي الدراجات الهوائية بمتطلبات مزاولة النشاط، مثل ارتداء الزي المخصص، وأدوات الحماية المقررة، كالخوذة، والسترة العاكسة، وحامي الكوع والركبة، إضافة إلى الالتزام بالقيادة على المسارات والطرق المحددة التي تقل سرعتها عن 60 كلم/س، والوقوف في الأماكن المخصصة، وهي دوريات تُنظم بصورة مستمرة.

وأوضح الرمسي أن الهيئة تعمل باستمرار على تنظيم حملات ودوريات توعية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تستهدف هذا القطاع الحيوي، وتركز خلالها على تقديم شرح لقائمة اللوائح والمخالفات لمنشآت خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، والتعاميم والإرشادات المنظمة له، التي تنص على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنصوص عليها لضمان سلامة سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي الطريق.

وذكر أن الهيئة تواصل العمل مع الشركاء، بما يضمن تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميز مدينة دبي، وتحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في مختلف وسائل التنقّل.