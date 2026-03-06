«طرق دبي» تدعم «حد الحياة» بـ 9 أرقام مميّزة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعمها مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميّزة، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بفندق أرماني دبي في برج خليفة، غداً، ويعود ريعه لدعم حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وخصصت الهيئة تسعة أرقام مميّزة، خاصة بلوحات المركبات، ضمن مزاد «أنبل رقم»، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم الحملة، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

ويشهد المزاد مشاركة عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء، الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة، وترسيخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات.

وتندرج حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، وتأتي استمراراً للحملات الرمضانية السابقة التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بتفاعل جماهيري كبير.

وأكّد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن حملة «حد الحياة» تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ نهج إماراتي رائد للعمل الإنساني المستدام، يقوم على المبادرة والمسؤولية العالمية، وبذل الجهود والإمكانات، لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتوفير أفضل الشروط لحماية أطفال تلك المجتمعات من أخطار الجوع وسوء التغذية الحاد، التي تهدد حاضر ومستقبل مئات ملايين الأطفال حول العالم.

وقال: «نعتز في الهيئة بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأن نسهم في دعمها من خلال تخصيص ريع مجموعة من الأرقام المميّزة للحملة، لتحقيق أهدافها النبيلة، وسعيها إلى المشاركة الفعّالة في مكافحة جوع الأطفال حول العالم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وإيماننا بأن المؤسسات الوطنية شريك فاعل في مسيرة العطاء التي تقودها دولة الإمارات».

ودعا الطاير الجميع إلى المشاركة في مزاد «أنبل رقم» الخيري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الإنسانية لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتسهم المزادات الخيرية في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد «أنبل رقم» إقبالاً كبيراً، إذ حققت النسخة الخامسة منه إجمالي 83 مليوناً و677 ألف درهم لدعم حملة «وقف الأب» التي أُطلقت في رمضان 2025، بهدف تكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، كما حققت النسخة الرابعة من «أنبل رقم» للأرقام المميّزة في دبي 38 مليوناً و95 ألف درهم لدعم حملة «وقف الأم»، في رمضان 2024 لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي، لدعم تعليم الأفراد حول العالم، وحققت النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» للأرقام المميّزة في دبي 97 مليوناً و920 ألف درهم لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة» في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما حققت النسخة الثانية من مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميّزة في دبي 53 مليون درهم لمصلحة حملة «مليار وجبة» في رمضان 2022، وحققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم» لدعم حملة «100 مليون وجبة» في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم.

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال الإسهامات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتَي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن الإسهام في حملة «حد الحياة» من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.