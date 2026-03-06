منصور بن زايد وولي عهد الكويت يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة -العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

كما استعرض سموهما مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الخليجي المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما لهذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.