حمدان بن محمد يبحث مع وزير الدفاع السعودي مستجدات الوضع الراهن في المنطقة

بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي اليوم (الخميس) أهم المستجدات على الساحة الإقليمية، والاعتداءات السافرة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أدان الجانبان الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، بما لتلك الاعتداءات من تداعيات وخيمة على مستقبل الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما أكد الجانبان احتفاظ الدولتين بحقهما في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية مقدراتهما وضمان سلامة كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.