جمارك دبي تحذر من رسائل نصية مزيفة تنتحل صفتها

حذرت جمارك دبي من رسائل نصية مزيفة يتم تداولها حالياً تنتحل صفة الدائرة وتطلب من المستلمين الدخول إلى روابط أو إدخال بيانات شخصية.

وأكدت الدائرة أن هذه الرسائل لا تصدر عنها ولا تمت بصلة إلى قنواتها الرسمية.

ودعت إلى عدم فتح أي روابط مرفقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة، مع حذف الرسالة والإبلاغ عنها كرسالة مزعجة (Spam).

كما دعت جمارك دبي، أيضا، جميع المتعاملين إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للدائرة للحصول على الخدمات والمعلومات، حفاظاً على أمن المعلومات والبيانات الشخصية.