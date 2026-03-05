قرقاش لأفراد القوات المسلحة وأبطال الدفاع الجوي والقوات الجوية: ‏بكم يطمئن الوطن وتبقى دارنا آمنة

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تحية من القلب، بحجم السماء، لأفراد قواتنا المسلحة وأبطال الدفاع الجوي وقواتنا الجوية. أداؤكم المهني والبطولي في حماية سماء الإمارات وأرضها وكل من يعيش عليها محل فخرٍ وامتنان".

‏وأضاف: "بكم يطمئن الوطن وتبقى دارنا آمنة"