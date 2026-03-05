"طرق دبي" تحجز أكثر من 390 دراجة مخالفة لتشريعات قطاع توصيل الطلبات

في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالسلامة العامة والمظهر الحضاري للإمارة، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الدوريات المشتركة للرقابة على أنشطة النقل التجارية، خاصة نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات من خلال الدراجات الهوائية، وذلك لضمان التزام السائقين والشركات بمتطلبات مزاولة النشاط والمعايير التنظيمية المعتمدة في إمارة دبي.

واستهدفت الدوريات أبرز مناطق تجمع الدراجات الهوائية مثل: المرقبات، مارينا، واحة دبي للسليكون، ووسط المدينة، كما أسفرت عن حجز أكثر من 390 دراجة هوائية خلال الأشهر الثلاث الماضية، لعدم امتثالها للتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط في الإمارة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز ثقافة سلامة السائقين ومستخدمي الطريق في مختلف المناطق.

وأكد سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، أن استخدام الدراجات الهوائية في قطاع التوصيل يشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الحالية حيث يُمثِّلُ أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، مما يستدعي تعزيز الرقابة الميدانية عليها والتأكُّد من التزامها بمتطلبات سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، والحرص كذلك على أن يُقدّم العاملون في هذا القطاع أفضل وأرقى الخدمات العالمية للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وأفاد الرمسي قائلاً: "أن الدوريات التفتيشية ركزت على اللوائح والاشتراطات الخاصة بالدراجات الهوائية، كالمصباح الأمامي الأبيض، والعاكس الخلفي الأحمر، والجرس المثبّت على المقود، والمكابح الأمامية والخلفية. كما شددّت الدوريات على ضرورة التزام سائقي الدراجات الهوائية بمتطلبات مزاولة النشاط مثل ارتداء الزي المخصص، أدوات الحماية المقررة كالخوذة، والسترة العاكسة، وحامي الكوع والركبة، إضافة إلى الالتزام بالقيادة على المسارات والطرق المحددة التي تقل سرعتها عن 60 كلم/س والوقوف في الأماكن المخصصة، وهي دوريات تُنظم بصورة مستمرة".

وأوضح الرمسي، أن الهيئة تعمل باستمرار على تنظيم حملات ودوريات توعوية مشتركة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تستهدف هذا القطاع الحيوي وتركز خلالها على تقديم شرح لقائمة اللوائح والمخالفات لمنشآت خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، والتعاميم والإرشادات المنظمة له والتي تنص على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنصوص عليها لضمان سلامة سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي الطريق.

وذكر أن الهيئة تواصل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميز مدينة دبي، وتحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام" وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في مختلف وسائل التنقّل.