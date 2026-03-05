"الاتحاد للماء والكهرباء" تؤكد انتظام عملياتها التشغيلية واستمرارها بشكل طبيعي في ظل الظروف الراهنة

أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء انتظام عملياتها التشغيلية واستمرارها بشكل طبيعي وفق خطط استجابة معتمدة وإجراءات تشغيل احترازية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وتواصل الشركة توفير خدمات الكهرباء والمياه للجمهور بكفاءة واستقرار في جميع المناطق التي تخدمها في شمال الإمارات، مع متابعة مستمرة للأوضاع وتنسيق فني وتشغيلي متواصل لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وتعد الاتحاد للماء والكهرباء المزود الرئيسي لخدمات الطاقة الكهربائية والمياه في المناطق الشمالية من الإمارات، حيث تخدم أكثر من مليوني نسمة وآلاف المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، عبر شبكة واسعة من البنية التحتية المتطورة وأنظمة التشغيل الذكية.

كما تواصل الشركة الاستثمار في تطوير شبكات التوزيع وتعزيز كفاءة منظومة المياه والطاقة، بما يضمن موثوقية الإمدادات واستدامتها، ويدعم النمو السكاني والاقتصادي في الدولة.

وتشمل هذه الجهود التوسع في التقنيات الرقمية مثل العدادات الذكية وأنظمة المراقبة والتحكم المتقدمة، التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتمكين المتعاملين من إدارة استهلاكهم بشكل أفضل.

وتؤكد الاتحاد للماء والكهرباء التزامها المستمر بتوفير خدمات موثوقة ومستدامة للمجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية في شمال الإمارات، ويواكب توجهات الدولة في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.