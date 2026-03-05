المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: اعتراض ناجح لطائرة مسيّرة وسقوط شظايا في "أيكاد 2" و6 إصابات بسيطة ومتوسطة

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة تعاملت مع حادثة سقوط شظايا في موقعين بمنطقة "أيكاد 2"، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة، ما أدى إلى 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسيتين الباكستانية والنيبالية، حيث نُقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.