رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.. أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.