رفض عالمي للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد ألكسندر ستوب، خلال الاتصال، تضامن فنلندا مع دولة الإمارات، إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفنلندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتورة سامية حسن، أعربت خلاله عن تضامنها مع دولة الإمارات، واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي الدولة وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

وشكر صاحب السمو رئيس الدولة، الدكتورة سامية حسن لموقف تنزانيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية، وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أنورا كومارا ديساناياكي، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن سريلانكا مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لأنورا كومارا ديساناياكي لموقف سريلانكا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب شوكت ميرضيائيف عن إدانة أوزبكستان الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها بما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأوزبكي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معربة عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيسة ديلسي رودريغيز لموقف فنزويلا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، عبّر خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاكٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن نيوزيلندا مع الدولة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لكريستوفر لوكسون لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء نيوزيلندا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.