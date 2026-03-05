«الأمن السيبراني» يحذر: إعادة نشر الشائعات تعرّض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي

دعا مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدّلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني، وذلك في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي.

وقال مجلس الأمن السيبراني، في بيان، أمس: «تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة».

وأضاف: «إعادة نشر الشائعات تعرّض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي، وتؤثر على الأمن المعلوماتي، تحقق قبل أن تنشر، المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد».