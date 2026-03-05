«الإمارات للدواء»: المخزون الدوائي الاستراتيجي في الإمارات آمن وكافٍ

أكد وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، سعيد بن مبارك الهاجري، أن القطاع الدوائي في دولة الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية، وقال إن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في وضع آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأشار إلى أن الإمارات تتبنى أفضل السياسات والاستراتيجيات لتوفير المخزون الاستراتيجي، بما يلبي احتياجات الدولة من جميع الأدوية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار بكميات كافية ولفترات طويلة، ونوه بأن المؤسسة تعمل بنهج استباقي قائم على تحليل المخاطر والتخطيط للطوارئ، بما يرسخ الجاهزية ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الدوائية في الدولة.

كما أكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن القطاع الدوائي في الدولة يتمتع باستقرار وجاهزية عالية، ما يضمن استمرارية توفير الدواء والمستلزمات الطبية مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أن المؤسسة تتابع بشكل يومي، وميدانياً حركة الأدوية وكميات المخزون لدى المصانع والمستودعات والمخازن، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية الأساسية وعدم حدوث أي نقص في الأصناف الرئيسة، مؤكدة أن سلاسل الإمداد الدوائي تسير بشكل منتظم داخل الدولة.

وأوضحت أن مؤشرات التوفر الحالية للمنتجات الطبية في الدولة تسجل مستويات مستقرة، ومطمئنة بما يعكس كفاءة التخطيط المسبق وفاعلية الشراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية الأخرى والقطاع الخاص، وذكرت أن لدى المؤسسة رؤية استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل لضمان استدامة مخزون الدواء وجاهزية القطاع الصحي لمواجهة كافة الظروف.

