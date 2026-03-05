10 أرقام هاتفية بلاتينية ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري دعماً لـ «حد الحياة»

أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، انضمامها شريكاً استراتيجياً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتعمل «دو»، بموجب شراكتها مع حملة «حد الحياة»، على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بمستهدفاتها النبيلة بطريقة فعالة عبر تغيير اسم الشبكة إلى EdgeOfLife، وتسخير إمكاناتها من أجل الترويج للحملة عبر منصاتها كافة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تشرح أهداف الحملة، وتحفز على دعمها من خلال الإسهام المباشر عبر رسالة نصية سريعة، ما يُعزّز التفاعل المجتمعي مع الحملة الرمضانية.

وأعلنت «دو» تخصيص 10 أرقام بلاتينية مُميزة للهواتف المتحركة، ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «حد الحياة»، الذي سيتم تنظيمه، في السابع من مارس الجاري، بفندق أرماني دبي في برج خليفة، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 058-0000000، 058-0000001، 058-0000002، 058-0000003، 058-0000004، 058-0000005، 058-0000006، 058-0000007، 058-0000008، 058-0000009.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، فهد الحساوي: إن «حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تُمثّل مبادرة إنسانية نوعية تعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لدعم الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم، وتوفير الغذاء لهم بشكل مستدام».

وأضاف: «نعتز بالمشاركة في مزاد (أنبل رقم) الخيري وتخصيص مجموعة من الأرقام المميزة دعماً لأهداف الحملة، بما يُجسد شراكتنا الاستراتيجية في المبادرات الوطنية، ويُعزّز دورنا في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء».

وتنضوي حملة «حد الحياة» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة «إنقاذ الطفل»، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.