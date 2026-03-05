5 ملايين درهم من «بيس هومز للتطوير العقاري» دعماً لـ «حد الحياة»

انضمت شركة «بيس هومز للتطوير العقاري» إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت الشركة تقديم خمسة ملايين درهم دعماً للحملة.

ويأتي هذا الإسهام ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، حيث تسعى الحملة إلى إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي للشركة، إحسان رشيد: «يأتي إسهامنا في الحملة انطلاقاً من قيم العطاء والتضامن التي أرستها دولة الإمارات، كما يجسد حرصنا على المشاركة في هذا الحراك المجتمعي الواسع الذي تسعى الحملة من خلاله إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً»، وأضاف: «يمثّل دعم شركتنا للحملة استجابة للحاجة الملحّة لمواجهة أخطر أشكال الجوع التي تهدّد حياة الأطفال في المناطق الأكثر هشاشة»، معتبراً أن إنقاذ حياة طفل واحد يعادل حماية أسرة كاملة، ومنحها فرصة للنمو والاستقرار.