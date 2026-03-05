5 ملايين درهم مساهمة من مجموعة «شرف» في حملة «حد الحياة»

أعلنت مجموعة «شرف» إسهامها بخمسة ملايين درهم لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويأتي إسهام مجموعة «شرف» في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يعبّر عن رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات.

وقال نائب رئيس مجموعة «شرف»، ياسر شرف، إن «حملة (حد الحياة) علامة مضيئة في مسيرة الخير الإماراتية، والعمل الإنساني على مستوى العالم، لما تُمثّله من أهمية كبيرة في إطار الجهد الدولي لمكافحة جوع الأطفال».

وأضاف: «مشاركتنا في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، تجسد التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، ومساندة المبادرات الكريمة التي تنطلق من دولة الإمارات في الشهر الفضيل، وتحمل الأمل وأسباب العيش الكريم إلى بقاع العالم».