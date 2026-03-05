«مركبة السعادة» تصل إلى منازل المواطنين في دبي لإنجاز معاملاتهم

دعت بلدية دبي مواطني الإمارة إلى إنجاز معاملاتهم البلدية من منازلهم خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير الوقت، عبر خدمة «مركبة السعادة»، التي تنقل الخدمات الحكومية مباشرة إلى باب المنزل، في خطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهم في تعزيز راحتهم، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأفادت في تقرير لها بأن «مركبة السعادة» نفذت 51 زيارة ميدانية، خلال شهر فبراير الماضي، وقدمت خلالها مجموعة من الخدمات البلدية المختلفة للمتعاملين في منازلهم.

وأكّدت أن المبادرة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تعمل على تطويرها باستمرار، بما يواكب تطلعات المجتمع في دبي.

وحددت البلدية خمس خطوات تتيح للمتعاملين حجز المركبة بسهولة، تشمل الاتصال على الرقم 800900، والاستماع للخيارات المتاحة، واختيار خدمات المواطنين عبر النظام الصوتي، ليتواصل بعد ذلك الموظف المختص مع المتعامل لتحديد موعد الزيارة وموقعها والتأكد من البيانات اللازمة، ومن ثم تتوجه المركبة إلى منزل المتعامل.

وتستهدف المبادرة مواطني الإمارة في مختلف المناطق، خصوصاً من يواجهون صعوبة في استخدام القنوات الرقمية أو إتمام المعاملات إلكترونياً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، أو الأشخاص الذين قد يخطئون في خطوات التقديم أو يواجهون تحديات تقنية أثناء استخدام الخدمات الذكية.

وتوفر المركبة دعماً مباشراً من موظفي البلدية، الذين يقدمون الإرشاد والمساعدة للمتعامل.

وأكّدت أن «مركبة السعادة» مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الرقمية التي تُمكّن الموظفين من إنجاز المعاملات، بما في ذلك تقديم الطلبات، ومراجعة البيانات، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت أن المبادرة تُمثّل نموذجاً عملياً لنهجها في تطوير خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، تركز على الإنسان في المقام الأول، وتعمل على تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز مستويات رضاهم وسعادتهم، كما تعكس مسؤولية البلدية المجتمعية وحرصها على ضمان وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع، بما يتلاءم مع احتياجاتهم المختلفة.

وأضافت أن «مركبة السعادة» تُجسّد محورها الاستراتيجي في «إسعاد الناس»، الذي يركز على تصميم وتقديم خدمات مبتكرة تفوق توقعات المتعاملين، وتسهم في تحسين جودة الحياة في إمارة دبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع خدمة المجتمع وتيسير حياة الناس في صدارة أولويات العمل الحكومي.

وأشارت البلدية إلى أن تقديم الخدمات الحكومية لم يعد يقتصر على المراكز التقليدية، بل أصبح يعتمد على مفهوم «الخدمة الواصلة»، التي تنتقل فيها الجهة الحكومية إلى المتعامل في موقعه، بما يعكس تطور منظومة العمل الحكومي في دبي وقدرتها على ابتكار حلول خدمية مرنة تستجيب لاحتياجات المجتمع المتغيرة.

وأكّدت استمرارها في تطوير مبادراتها الخدمية والميدانية التي تسهم في رفع معدلات السعادة في المجتمع، وتُعزّز جودة الحياة في الإمارة، وتُرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدةً في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمستدامة التي تضع الإنسان في صميم اهتماماتها.

• 5 إجراءات ميسرة لطلب الخدمة وحجز المركبة.