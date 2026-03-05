خط ساخن لدعم أسر أصحاب الهمم في دبي

أكّدت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر منشوراتها على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أهمية الدعم النفسي لأسر أصحاب الهمم في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على سلامة الأبناء وأسرهم، ودعت إلى طلب الدعم المناسب من خلال التواصل عبر الخط الساخن 800988، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الصحة النفسية والجسدية لأصحاب الهمم وأسرهم.

ونشرت الهيئة عدداً من الإرشادات التي تسهم في حماية الاستقرار النفسي للأسرة، من أبرزها بث الطمأنينة في نفوس الأطفال من أصحاب الهمم، إذ إنهم يستشعرون مشاعر من حولهم حتى من دون كلمات، مؤكدة ضرورة الحديث بهدوء، وتجنب متابعة الأخبار أمامهم، لما للهدوء من دور في تعزيز شعورهم بالأمان.

كما شددت على أهمية الحفاظ على روتين يومي مرن، حتى وإن كان بسيطاً، لما يمنحه للأطفال من شعور بالأمان والاستقرار، وأوصت بتحديد أوقات تقريبية للعادات اليومية، مثل النوم، وتناول الطعام، والأنشطة اليومية، إضافة إلى الجلسات التأهيلية عن بُعد إن أمكن، مشيرة إلى أن الاستمرارية تصنع الاستقرار.

ودعت الهيئة إلى تهيئة مساحة آمنة داخل المنزل عبر تخصيص مكان هادئ للجلسات والأنشطة بعيداً عن المشتتات والضوضاء، نظراً إلى ما توفره البيئة الهادئة من دعم للتوازن الحسي للأطفال من أصحاب الهمم، خصوصاً لذوي التحديات الحسية، فيما أكّدت أهمية تقديم شرح مبسط وصادق عند الضرورة من خلال توفير شرح مختصر يتناسب مع عمر الطفل وقدراته على الفهم من دون الخوض في تفاصيل ومعلومات تفوق استيعابه، مبينة أن الوضوح يُعزّز الطمأنينة بشكل أساسي، كما وجهت الهيئة أسر أصحاب الهمم إلى الاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية، موضحة أن القدرة على دعم الأبناء تنطلق أولاً من عناية الوالدين بأنفسهم، باعتبارهم مصدر الأمان الأول لأطفالهم.