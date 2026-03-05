الطقس غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

حذّر المركز الوطني للأرصاد من نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من الدولة، متوقعاً أن تكون نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ من الساعة 14:55 وتستمر حتى الساعة 19:00 مساءً، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصاً أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، نظراً إلى احتمالية تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

وتوقع «المركز» أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الخليج العربي مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:09، والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:41، ويكون بحر عُمان خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 23:14، والجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.