إجازة الربيع في المدارس والجامعات من 9 إلى 22 مارس        

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مواعيد إجازة الربيع للطلبة والكوادر التربوية والإدارية في المدارس والجامعات على مستوى الدولة، وذلك بعد اعتماد القرار من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

ووفقاً للإعلان الرسمي، تقرر أن تبدأ إجازة الربيع يوم الاثنين التاسع من مارس الجاري، على أن تستمر حتى يوم الأحد 22 منه، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارتان أن الدوام الرسمي والدراسة سيُستأنفان يوم الاثنين 23 مارس الجاري، حيث يعود الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية إلى مقاعد الدراسة ومقار العمل بعد انتهاء الإجازة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم التقويم الأكاديمي للعام الدراسي، بما يحقق التوازن بين الفترات الدراسية وفترات الراحة، ويسهم في دعم جودة العملية التعليمية، وتعزيز رفاه الطلبة والكوادر التعليمية.

ويشمل قرار الإجازة جميع الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى الكادرين التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، فضلاً عن الجامعات العاملة في الدولة.

تمتد إجازة الربيع لأسبوعين، قبل استئناف الفصل الدراسي الثالث واستكمال الخطط التعليمية للفترة المتبقية من العام الدراسي 2025-2026.

