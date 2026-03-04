مجلس الأمن السيبراني يدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو مقاطع الفيديو المعدّلة أو المجتزأة

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدّلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني، وذلك في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي.

وقال المجلس إن الدولة تعتمد منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة.

وأكد أن إعادة نشر الشائعات يعرّض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي.