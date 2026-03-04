المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة بالإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة دون إصابات

أكدت الجهات المختصة في دبي أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي بدون تسجيل أي إصابات، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب إن الفرق المعنية تواصل متابعة المستجدات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

ودعا الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.