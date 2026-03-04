شرطة الشارقة تضبط 95 متسولاً وبائعاً جائلاً "

ضبطت لجنة مكافحة التسول والباعة الجائلين في القيادة العامة لشرطة الشارقة (95) متسولاً وبائعاً جائلاً خلال أربعة عشر يوماً، وذلك ضمن حملة «التسول جريمة والعطاء مسؤولية» التي أطلقتها مطلع شهر رمضان المبارك بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، في إطار جهودها المستمرة للحد من ظاهرة التسول وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها وانعكاساتها السلبية على الأمن والمجتمع.

وأوضح مدير إدارة المهام الخاصة ورئيس لجنة مكافحة التسول والباعة الجائلين المقدم يوسف المحمود، أن الفرق الميدانية كثفت جهودها منذ انطلاق الحملة، ورفعت جاهزيتها لرصد المتسولين في مختلف المناطق، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن الحملة تعتمد على محورين رئيسيين هما: الضبط الميداني والتوعية المجتمعية.

وبيّن المقدم المحمود أن الفرق تمكنت من ضبط (75) رجلاً و(20) امرأة من جنسيات مختلفة، وأشار إلى أن المتسولين اتخذوا من هذا السلوك مهنة للربح السريع، مستغلين روح العطاء لدى أفراد المجتمع، ومستخدمين أساليب تمويه مختلفة لاستعطاف المارة، ولا سيما المصلين عند خروجهم من المساجد.

وأكد المقدم يوسف المحمود أن هذه السلوكيات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من إساءة لصورة المجتمع واستغلال لقيمه الإنسانية القائمة على التكافل والعطاء، وبيّن أن شرطة الشارقة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ومختلف وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر دعم المتسولين، وضرورة توجيه التبرعات إلى القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة التي تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين دون استغلال أو تحايل.

ودعا أفراد المجتمع إلى دعم جهود الحملة، والتعاون مع الجهات الشرطية من خلال الإبلاغ عن أي حالات تسول عبر الرقم 901، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية عنصر أساسي في الحد من هذه الظاهرة.