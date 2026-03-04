طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في الحرارة

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي يكون مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند 03:09 والجزرالأول عند الساعة 10 :08 والجزر الثاني عند الساعة 20:41.

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 05:38 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 70 35

دبي 32 22 70 35

الشارقة 32 22 70 35

عجمان 32 20 75 30

أم القيوين 32 20 75 30

رأس الخيمة 33 21 75 30

الفجيرة 28 21 70 35

العـين 31 22 80 15

ليوا 28 20 80 15

الرويس 24 19 75 30

السلع 21 20 85 35

دلـمـا 23 21 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 40

أبو موسى 25 22 80 40