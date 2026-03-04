"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار وتدني الرؤية حتى 2000 متر

حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من الدولة متوقعا أن تكون نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ من الساعة 14:55 وتستمر حتى الساعة 19:00 مساءً، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، نظراً لاحتمالية تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.