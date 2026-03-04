«الخارجية»: تقارير «بلومبيرغ» بشأن القدرات الدفاعية الإماراتية مضللة ولا أساس لها من الصحة

أكدت وزارة الخارجية رفضها القاطع لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» من ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة بشأن القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات تشكل تحريفاً واضحاً لمستوى الجاهزية العالي والتطور التكنولوجي والاستعداد العملياتي الذي تتمتع به الدولة.

وشددت على أهمية الالتزام بالمهنية الصحافية، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر تقارير غير دقيقة.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الذخائر يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها.