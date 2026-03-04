وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة يستنكرون الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، الدكتور فؤاد محمد حسين، ونائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، رادوسواف سيكورسكي، ووزير الخارجية في دولة الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، ووزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة، الدكتور فيفيان بالاكرشنان، ووزير خارجية جمهورية إستونيا، مارغوس تساهكنا، ووزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، ناديجدا نينسكي، ووزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، الدكتور خليل الرحمن، ووزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، ماورو فييرا، ووزير خارجية جمهورية صربيا، ماركو دجوريتش.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية مع الوزراء، سلامة جميع المقيمين والزائرين في دولة الإمارات.

وبحثت الاتصالات الانعكاسات الخطيرة للتصعيد الراهن على الأمن والاستقرار الإقليميين، وما قد ينجم عنه من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تأثيراته المحتملة في استقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوزراء، واستنكروا بشدة، الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة، مشددين على حق الدول التي طالتها الاعتداءات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها، وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

كما شدد الوزراء على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة، لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاقه، مع التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والعمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدامين، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها شعوب المنطقة.