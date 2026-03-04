حمدان بن محمد يوجّه بصرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الفطر

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دائرة المالية في حكومة دبي بصرف راتب شهر مارس لموظفي حكومة دبي قبل حلول عيد الفطر المبارك، بتاريخ 17 مارس الجاري، وذلك حرصاً من سموّه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أُسَرِهم وإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم.