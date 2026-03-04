«كهرباء دبي» تدعم حملة «حد الحياة» بـ 20 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويعبّر هذا التفاعل الشامل من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع الحملة الرمضانية الجديدة التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، وتسابق أبنائه إلى فعل الخير، ودعم المبادرات الإنسانية النوعية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتهدف حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «حملة (حد الحياة) تأتي استكمالاً للحملات المباركة التي عوّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاقها سنوياً تزامناً مع الشهر الفضيل، وتستهدف المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».

وأضاف: «دعم هذه الحملة يعكس حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مساندة الجهود الخيرية والإنسانية لدولتنا، خصوصاً أنها ترتبط هذا العام بمكافحة جوع الأطفال، وتستهدف حماية ملايين الأطفال في العالم من الموت جوعاً، في مناطق عدة تواجه ظروفاً معيشية صعبة».

وتركز الحملة الإنسانية العالمية بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة، بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

ويشير الرقم 11.5، الذي يرتبط بحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، إلى محيط منتصف أعلى الذراع لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وهو قياس طبي معتمد يُستخدم على نطاق واسع للكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يُعدّ انخفاض محيط الذراع إلى أقل من 11.5 سنتيمتراً أحد المعايير الطبية لتشخيص حالة سوء التغذية الحاد.

وتواصل حملة «حد الحياة» استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة:

(940340003708472909222 IBAN: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS، من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.