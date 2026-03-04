3 تطبيقات معتمدة لطلب الذبائح في رمضان.. والأسعار من 750 درهماً

دعت بلدية دبي إلى الاستفادة من ثلاثة تطبيقات ذكية معتمدة، وفرتها خلال شهر رمضان المبارك، لطلب وتجهيز الذبائح وتوصيلها مباشرة إلى منازل المتعاملين، بما يضمن الحصول على لحوم مطابقة لأعلى الاشتراطات الصحية، من دون الحاجة إلى زيارة سوق المواشي أو المقصب، خصوصاً مع تزايد الطلب وتخفيف الازدحام خلال الموسم الرمضاني.

وأوضحت أن التطبيقات الثلاثة تشمل «العنود للذبائح»، و«المرعى للذبائح»، و«شباب الفريج»، وجميعها تعمل ضمن إطار تنظيمي ورقابي مباشر من البلدية، بما يضمن توحيد المعايير والإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الذبائح.

وأضافت أن المنظومة الرقمية تتيح للمتعاملين تجربة متكاملة، تبدأ باختيار نوع الذبيحة (تيس - خروف - عجل)، والاطلاع على تفاصيل دقيقة تشمل العمر، والوزن التقريبي، والسعر، ومصدر المواشي، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستهلك القدرة على المقارنة، واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجاته وميزانيته.

وتتيح التطبيقات تحديد طريقة التقطيع، وإضافة الملاحظات الخاصة، واختيار موعد الاستلام أو التوصيل، مع ضمان تنفيذ الطلبات داخل المقاصب المعتمدة، وتحت إشراف بيطري شامل، بما يعكس توجه البلدية نحو التحول الرقمي، وتبسيط رحلة المتعامل.

وبحسب القوائم المعتمدة عبر التطبيقات، تبدأ أسعار الذبائح من 750 درهماً للتيس الصلالي الكامل (بعُمر يراوح بين شهرين وخمسة أشهر)، وتتدرج الأسعار وفقاً للنوع والحجم لتصل إلى نحو 1300 درهم لبعض أصناف الخراف كبيرة الحجم.

ويُعد التيس المحلي من الخيارات الاقتصادية الأساسية بسعر 800 درهم، مع إمكانية الطلب الجزئي بأسعار مختلفة ومناسبة، فيما يبلغ سعر التيس العربي المحلي 820 درهماً، والتيس العارضي المحلي 900 درهم، ما يوفر خيارات متعددة ضمن فئة واحدة وبفوارق سعرية مدروسة.

أما في فئة الخراف، فتتنوع الأسعار لتبدأ من 800 درهم للخروف الكشميري، و925 درهماً للخروف المحلي، وتصل إلى 1200 درهم للخروف الحري، كما توفر التطبيقات الخروف النعيمي بأحجام متفاوتة، حيث يبدأ سعر النعيمي الصغير من 1000 درهم، والوسط من 1150 درهماً، بينما يبلغ سعر النعيمي الكبير 1300 درهم.

وتشمل القائمة أيضاً خيارات مميزة مثل خروف «دوربر محلي» بسعر 1195 درهماً، وخروف «مارينو محلي» بسعر 980 درهماً، فيما تبدأ أسعار العجول المحلية من 1100 درهم، بحسب الوزن والحجم، ما يمنح المتعاملين نطاقاً واسعاً من البدائل التي تناسب مختلف المناسبات والأعداد.

ولم تقتصر التطبيقات على الذبائح الكاملة، بل راعت احتياجات الأسر ذات الأعداد المحدودة، حيث يمكن طلب ربع تيس محلي بسعر 250 درهماً، أو نصف خروف نعيمي صغير بسعر 525 درهماً، بما يوفر حلولاً اقتصادية مرنة تقلل الهدر الغذائي وتناسب الاستهلاك الفعلي للأسرة.

وتولي بلدية دبي اهتماماً خاصاً بمرحلة التجهيز والتقطيع، إذ تتيح التطبيقات خيارات متنوعة تتوافق مع أشهر الأطباق المحلية والعربية، مثل تقطيع «الصالونة»، و«عولقي مفاصل»، و«تقطيع المنسف»، إضافة إلى «التفصيل الكبير ثماني قطع» و«التقطيع العربي» بأنواعه المختلفة، بما يسهل على الأسر تجهيز وجباتها الرمضانية من دون عناء إضافي.

وأكدت البلدية أن جميع مراحل العمل تخضع لإجراءات رقابية دقيقة، تبدأ بالفحص البيطري قبل الذبح، للتأكد من سلامة الحيوان وخلوه من الأمراض، ثم الذبح داخل المقاصب المعتمدة وفق الضوابط الشرعية والصحية، مروراً بعمليات السلخ والتقطيع والتغليف في بيئة صحية، وانتهاءً بالنقل عبر مركبات مبردة مخصصة تحافظ على سلامة اللحوم وجودتها حتى وصولها إلى منزل المتعامل.

وشددت بلدية دبي على أن هذه الخدمة تسهم في حماية الصحة العامة، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي خارج المقاصب الرسمية، إضافة إلى تقليل الازدحام، وتحقيق انسيابية أفضل في إدارة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، بما يعكس التزام البلدية تقديم خدمات مبتكرة تجمع بين الجودة والسرعة والسلامة.