حمدان بن محمد يبحث مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني تطورات المنطقة

بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة، شهاب بن طارق آل سعيد، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة