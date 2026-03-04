إنهاء إجراءات 30.9 ألف مسافر في مطارات الدولة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من إنهاء إجراءات السفر من خلال إصدار تأشيرات وتخليص معاملات السفر لنحو 30 ألفاً و913 مسافراً بمطارات الدولة (مطار زايد الدولي، ومطارات دبي، ومطار الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة الدولية)، وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم، حيث تم - بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة - توفير الإعاشة لهم إلى حين الانتهاء من إجراءات السفر، إلى جانب تأمين المواصلات والإقامة للجميع.

وأصدرت الهيئة تأشيرات دخول لـ15 ألفاً و327 مسافراً منهم بالمطارات المشار إليها، بما يسمح لهم بالإقامة في الدولة إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة بسلام.

وأكدت جاهزية فِرَق العمل والأنظمة لديها للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، في ظل المستجدات الراهنة التي أدت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي، ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان أمن وسلامة المجتمع واستمرار الخدمات الحيوية.

وأعلنت الهيئة تقديم الخدمات كافة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها، أو العابرين لها إلى دول أخرى، والمسافرين العالقين في مطارات الدولة (للعابرين أو المغادرين)، خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، انطلاقاً من القيم الحضارية والإنسانية للدولة.

وشددت على أن جميع الخطط التشغيلية وإجراءات إدارة المخاطر تم تفعيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة، وأن التنسيق مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة لضمان استدامة العمل في المنافذ، فور استئناف الحركة الجوية بشكل كامل.

وأشارت إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات منذ البداية، وإصدار تأشيرات الدخول للمسافرين المؤهلين، وتسهيل دخول المواطنين والمقيمين وتوفير الإيواء والإعاشة للمسافرين، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمشغلين في المطارات.

ودعت الهيئة المسافرين والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ومنظومة أمنية وتشغيلية قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المستجدات.