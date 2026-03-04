رئيس الدولة يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، خلال اتصال هاتفي تلقاه من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وما تشكله من تهديد للسلام والأمن الإقليمي والدولي، لما تنطوي عليه من تداعيات وآثار خطيرة.

وعبر رئيس جنوب أفريقيا عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيريل رامافوزا لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان، خلال الاتصال، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري واللجوء إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من الأزمات في المنطقة بما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار بجانب تداعياته الخطيرة على حركة التجارة والاقتصاد في المنطقة والعالم.