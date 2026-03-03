مدارس توجه الطلبة لتنظيف التصفح لتفادي بطء تسجيل الدخول إلى منصات التعليم

وجهت إدارات عدد من المدارس تعميمًا للطلبة وأولياء الأمور بضرورة اتباع بعض الإجراءات التقنية التي تسهم في تحسين عملية الدخول إلى منصة التعلم الذكي (LMS)، وذلك في إطار حرصها على استمرارية العملية التعليمية الرقمية وضمان وصول الطلبة إلى خدمات التعلم الإلكتروني بسهولة وكفاءة، خاصة في ظل ملاحظة بعض التحديات الفنية التي قد تظهر خلال الفترة الحالية.

محاولة تسجيل

وأوضحت الإدارات المدرسية أن بعض الطلبة قد يواجهون أثناء محاولة تسجيل الدخول إلى المنصات التعليمية بطئًا في تحميل الصفحات أو رسائل تفيد بوجود خطأ في بيانات الدخول، مشيرة إلى أن السبب في كثير من الحالات لا يرتبط بكلمة المرور نفسها، بل يعود إلى تراكم بيانات التصفح القديمة داخل المتصفح، مثل ملفات الكاش وملفات تعريف الارتباط (Cookies & Cache)، والتي قد تمنع تحديث بيانات المستخدم الجديدة وتؤثر على عملية تسجيل الدخول بشكل صحيح.

تنظيف المتصفح

وأكدت المدارس أن تنظيف المتصفح يُعد إجراءً تقنيًا بسيطًا وفعالًا لمعالجة هذه المشكلة، حيث يساعد على تحديث بيانات المنصة وإتاحة الدخول للطالب بصورة طبيعية، مما يسهم في تقليل الأعطال التقنية وضمان متابعة الحصص والواجبات الإلكترونية دون تأخير.

خطوات إرشادية

وعمّمت الإدارات خطوات إرشادية واضحة لتنظيف متصفح Google Chrome تشمل حذف بيانات التصفح والملفات المؤقتة ثم إعادة تشغيل المتصفح قبل محاولة تسجيل الدخول مجددًا إلى بوابة التعلم الإلكتروني.

أعطال فنية

وفي سياق متصل، نبهت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى احتمالية حدوث بطء أو بعض الأعطال الفنية المؤقتة في منصة التعلم الذكي خلال هذه الفترة، داعيةً إلى إعادة المحاولة في أوقات مختلفة من اليوم عند مواجهة صعوبات في الدخول، مؤكدة أن الطلبة سيتمكنون من إنجاز مهامهم الدراسية فور تحسن أداء المنصة.

عنصر اساسي

وأعربت الإدارات المدرسية عن تقديرها الكبير لتعاون أولياء الأمور وحرصهم المستمر على متابعة أبنائهم ودعمهم في استخدام المنصات التعليمية، مشددة على أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التعلم الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التعليمية الإلكترونية المقدمة للطلبة.

جوانب تقنية

وأكدت على استمرار متابعة الجوانب التقنية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار المنصة وتحسين تجربة المستخدم، بما يعزز جودة التعليم الرقمي ويضمن سير العملية التعليمية دون انقطاع