أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 42:13 والمد الثاني عند 02:50 والجزر الأول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:10، أمام بحر عمان فيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 80 45

دبي 34 23 80 40

الشارقة 33 22 85 45

عجمان 33 24 80 30

أم القيوين 32 23 90 40

رأس الخيمة 32 22 75 30

الفجيرة 30 24 80 40

العـين 31 21 85 40

ليوا 31 21 80 35

الرويس 30 20 80 30

السلع 28 18 70 30

دلـمـا 27 21 80 40

طنب الكبرى 26 22 85 45

طنب الصغرى 26 22 85 45

أبو موسى 25 22 80 30