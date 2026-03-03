المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الاصوات المسموعة في مناطق مختلفة في الإمارة نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية

أكدت الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب في تديونة عبر حسابه على منصة "إكس" إن الفرق المعنية تستمر في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.